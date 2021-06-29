ВТБ получил награду фонда «Лучшие социальные проекты России». Проект по бесплатному страхованию на случай онкологии детей, родители которых получают социальные выплаты на карту ВТБ, ..

ВТБ получил награду фонда «Лучшие социальные проекты России». Проект по бесплатному страхованию на случай онкологии детей, родители которых получают социальные выплаты на карту ВТБ, признан лучшим в категории «Медико-социальные проекты».Программа «Лучшие социальные проекты России» направлена на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития страны. Эксперты программы выявляют лучшие практики, анализируют их и составляют каталог лучших социальных проектов, который распространяется среди бизнес-структур, государственных и некоммерческих организаций.В этом году экспертный совет программы выбирал победителей в 21 категории. В номинации «Медико-социальные проекты» одним из лучших признали проект ВТБ по бесплатному страхованию на случай онкологических заболеваний детей, чьи родители получают государственные «детские» выплаты на карту МИР ВТБ.Годовая страховка покрывает полное медицинское сопровождение, лекарства, авиаперелеты, а при необходимости — поиск донора и пересадку костного мозга. Она подключается с согласия клиента банка после зачисления на карту МИР ВТБ любого из адресных пособий на ребенка. Дополнительных условий нет, единственное условие - у ребенка на момент начала действия страховки не должно быть онкологического диагноза. То есть банк выступает не только своего рода провайдером социальных пособий от государства, но и реализует социальную программу, которая может спасти жизнь сотен российских детей.«Проект по онкострахованию детей появился не случайно: каждый из нас практически ежедневно сталкивается с призывами о помощи детям, которым для лечения онкологических заболеваний требуются дорогостоящие препараты и операции. Сегодня государство как никогда ориентировано на помощь семьям с детьми и выплачивает многочисленные пособия на ребенка – начиная с декретных выплат и адресной социальной помощи и заканчивая материнским капиталом. Мы как социально ответственный банк решили поддержать государство и сфокусировались на помощи детям. И рады, что наш вклад в защиту здоровья детей оценили эксперты программы», - комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.