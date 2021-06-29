Кольчугинской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты, на страницах которых размещена информация о продаже свидетельств о сдаче Единого государственного экзамена.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены сайты, на страницах которых размещена информация о продаже свидетельств о сдаче Единого государственного экзамена.Пользователям предлагается приобрести за плату без фактического прохождения самой процедуры сдачи ЕГЭ свидетельство о его сдаче, выполненное на бланке Гознак. Вход на ресурс сайта свободный, не требующий регистрации.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокурор направил в Кольчугинский городской суд пять административных исковых заявлений о признании размещенной на сайтах запрещенной на территории Российской Федерации информации с требованием их блокировки.