В Центре Гамалеи рассказали о неутешительной ситуации с Covid-19 в России.

В Центре Гамалеи рассказали о неутешительной ситуации с Covid-19 в России.Из-за небольшой прослойки вакцинированных в России создаются идеальные условия для эволюции коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.По его словам, в России создается маленькая иммунная прослойка и огромный процент тех, кто не привит. Таке в России есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов.Логунов назвал единственным разумным способом получить имунную прослойку иммунную и надежно защитить население единовременную быструю вакцинацию против COVID-19.Говоря о том, какой вакциной лучше прививаться во второй раз, представитель Центра имени Гамалеи отметил, что для этого необходимо провести исследования."На самом деле это сложная ситуация, потому что неотвечаемость на вакцинацию и иммунный ответ могут быть разными. У человека может быть иммуносупрессия, может быть специфическая неотвечаемость на какой-то компонент вакцины, поэтому ответить однозначно сейчас нельзя", – заявил он.При этом Логунов подчеркнул, что все вакцины зарегистрированы и разрешены. Эффективность нужно будет подтверждать в прямых исследованиях.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией заявили, что еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки.