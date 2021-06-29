Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал активнее вакцинироваться от коронавируса в России.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал активнее вакцинироваться от коронавируса в России.Специалист отметил, что инфекция очень коварная. По словам Гинцбурга, даже если человек в прошлом переболел COVID-19, то это не значит, что он теперь находится под защитой. Директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что даже в легкой форме коронавирус дает тяжелые осложнения.Гинцбург рассказал, что у большинства заразившихся COVID-19 в России выявили "индийскую" мутацию. Отметим, что этот штамм распространяется быстрее, чем "британский" и "южноафриканский". Однако эксперты успокаивают россиян: имеющиеся вакцины эффективны против него.Глава Центра имени Гамалеи добавил, что необходимо в течение ближайших двух-четырех месяцев привить около 70% населения страны. По его мнению, в таком случае россияне уже в этом году смогут вернуться к нормальной жизни, и "неудобства, связанные с ношением масок, останутся в прошлом".Ситуация с коронавирусом в России ухудшилась в середине июня. За прошедшие сутки в стране – 652. Всего скончалось от осложнений, вызванных инфекцией, 134 545 пациентов.В январе этого года была запущена массовая вакцинация от коронавируса в России. Гражданам доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также недавно стало известно о регистрации вакцины "Спутник Лайт".