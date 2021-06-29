Напомним, что 29 июня 2020 года в здании произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание во время электротехнических работ.

Напомним, что 29 июня 2020 года Причиной стало короткое замыкание во время электротехнических работ.Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, были повреждены большой зал и главная сцена. Здание Владимирского драмтеатра построено в 1971 году. В театре 2 зрительных зала, вместимость большого зала – 660 мест.В начале июня во Владимире по факту пожара. Перед судом предстанет 54-летний электромонтер, который осуществлял электромонтажные работы в здании театра.Установлено, что в дневное время в результате нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании театра произошло возгорание горючих материалов от воздействия источника зажигания. Это было обусловлено проведением электросварочных, пожароопасных работ, попаданием раскаленных частиц и искр на легко воспламеняющиеся предметы.Тем временем, идет восстановление здания. Разработку проекта реконструкции владимирского драмтеатра .