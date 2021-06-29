Глава региона отметил необходимость расширения сети прививочных пунктов и дополнительных выездных вакцинаций.

Сергей Ситников поставил перед департаментом здравоохранения Костромской области задачу выйти на троекратный рост числа вакцинируемых. Глава региона отметил необходимость расширения сети прививочных пунктов и дополнительных выездных вакцинаций.«Депздраву необходимо строго контролировать распределение вакцины по городам и районам, добиться равномерной поставки препарата. Для иммунизации населения до конца недели должны быть созданы все условия», - подчеркнул губернатор.На 29 июня в Костромской области привиты 90 389 человек. В регионе развёрнуто 37 прививочных пунктов, работают 36 мобильных бригад. В семи больницах привиться можно с 16 до 19 часов.Запись ведётся круглосуточно по телефонам: 8-800-450-03-03, 122, а также на госуслугах или в поликлинике по месту жительства.