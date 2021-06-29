Более 6,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 14% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в Москве выявили 6 тыс. 209 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 7 тыс. 246 инфицированных. Заболеваемость сократилась на 1 тыс. 37 случаев или на 14,3%.В последнюю неделю суточная заболеваемость COVID-19 в Москве колеблется в диапазоне 6-7 тыс. случаев.Скончался за сутки в российской столице 121 пациент с коронавирусом. Накануне сообщалось о смерти 124 человек - это шестой с начала июня максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Таким образом, во вторник не было достигнуто очередное максимальное значение этого показателя, но смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.За все время пандемии коронавирус унес жизни 22 тыс. 331 человек.Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки в Москве 4 тыс. 854 человека. Накануне сообщалось о том, что коронавирус смогли победить 4 тыс. 433 пациента, таким образом, суточное число выздоровевших увеличивается в столице.Всего от заболевания вылечились 1 млн 153 тыс. 145 человек.В общей сложности в Москве зафиксировали 1 млн 352 тыс. 392 случая COVID-19.Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.