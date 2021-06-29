Американские учёные из Массачусетского технологического института создали медицинскую маску со встроенным тестом на коронавирус. Прибор может выявить наличие инфекции за 90 минут. Для ..

Американские учёные из Массачусетского технологического института создали медицинскую маску со встроенным тестом на коронавирус. Прибор может выявить наличие инфекции за 90 минут.Для этого в маску инкрустированы микродатчики, которые можно использовать и в других медицинских изделиях, включая маски и халаты. Их также можно прикрепить на одежду и использовать для обнаружения других вирусов. Ранее аналогичные устройства применялись для выявления лихорадки Эбола и вируса Зика, сообщает телеканал "".