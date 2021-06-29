28 июня на 55-м году ушел из жизни очень молодой и необыкновенно талантливый поэт, музыкант, интеллектуал, на все руки мастер, жизнелюб, незаменимый Сергей Кушнарёв. Заботливый муж, отец, дед, друг…

28 июня на 55-м году ушел из жизни очень молодой и необыкновенно талантливый поэт, музыкант, интеллектуал, на все руки мастер, жизнелюб, незаменимый Сергей Кушнарёв. Заботливый муж, отец, дед, друг…Сергей родился 17 декабря 1965 года во Владимире. После окончания школы № 17 в 1982 г. поступил на факультет истории и английского языка владимирского Педагогического института. Этот парень с гитарой стал одним из самых ярких студентов, с невероятной харизмой и потрясающим чувством юмора. Он думал и писал на двух языках – русском и английском. В поздние застойные годы стал автором самиздатовской сатирической «Русской правды», переходившей из рук в руки и зачитываемой до дыр.Он организовал одну из первых в институте рок-групп. С тех пор музыка и поэзия стали путеводной звездой его жизни. В 1983-1985 гг., как и многие студенты того времени, был призван в армию. В 1987 году женился, стал отцом двух детей. Заботы о семье и постоянная нелегкая работа ради «хлеба насущного» не только не отвлекли его от творчества, наоборот, подарили творческое вдохновение, усиленное вихревыми переменами лихих девяностых.Начав карьеру с преподавательской деятельности во владимирской школе №1, в 1996 году стал коммерческим директором в компании «Термопласт». Затем он работал начальником отдела маркетинга и рекламы компании «Гроссмарт», верстальщиком WEB в компании "KAYCOM", техническим редактором в компании "ООО "МИГ" Тв-Миг". С 2016 и до настоящего времени Сергей был руководителем отдела web-разработки в Городском центре программного обеспечения.И всегда с ним оставалась музыка. И поэзия. Он написал сотни песен, в том числе для известных исполнителей. Например, для «звезды» владимирской сцены Алексея Молдалиева.В сети Интернет Кушнарев создал сайт sergey33.ru, в котором размещал стихи разных лет, скетчи, прозу, высказывания...Недавно ушедшему из жизни музыканту и другу Олегу Васильеву Сергей посвятил стихи, искренне радуясь его возвращению из комы после аварии в 2018 г.:Тонкой линией рассветНад озябшими полями.И сомнений больше нет -Я живу. Я снова с вами.Надо мною небеса.Я стою и улыбаюсь.Знаю - нет пути назад,Я надеюсь, я стараюсь.Свежий ветер развернетПаруса моей надежды.И ко мне опять придетВдохновение, как прежде…Это невероятно. В это невозможно поверить. Сергея нет больше. Оторвался тромб… И все же он с нами, он часть нас. Друзья, коллеги, поклонники таланта этого замечательного человека выражают искреннее соболезнование супруге, детям, родным и близким Сергея.Похороны Сергея Кушнарева пройдут 30 июня.Шебанков Павел Геннадьевич