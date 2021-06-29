В новом году доходы областной казны планируются на уровне 72 млрд 412 млн рублей.

В Белом доме приступили к вёрстке бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.«Налоговая нагрузка предприятиям реального сектора экономики увеличиваться не будет, при этом сохранится полный спектр расходов. Планируется введение инвестиционного налогового вычета», - рассказал на заседании коллегии по бюджету первый заместитель губернатора, директор департамента финансов Вячеслав Кузин.В новом году доходы областной казны планируются на уровне 72 млрд 412 млн рублей, что почти на 5% больше, чем годом ранее. В 2023 году − 74 млрд 262 млн рублей, в 2024 году − 76 млрд 204 млн рублей.Расходы рассчитаны в размере 77 млрд 789,5 млн рублей, на 2023 год − 77 млрд 177 млн рублей, на 2024 год − 77 млрд 524 млн рублей. Отметим, что 72% затрат – соцсфера.«На социальную политику будет выделено 24 млрд, на образование – 18,8, на здравоохранение − 9,7, на ЖКХ − 2,7 рублей, на культуру − 2, на физкультуру и спорт − 1,5», - пояснили в обладминистрации.«Для увеличения реальных доходов населения мы обязательно проиндексируем зарплаты бюджетникам и социальные пособия на уровень не менее инфляции», − подчеркнул Владимир Сипягин.Как отметили в Белом доме, в проекте бюджета будут предусмотрены средства на завершение строительства ряда объектов. Каких именно, пока не уточняется.