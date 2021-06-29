В Клязьминско-Лухском заказнике хорошая новость. В одном из установленных сплюшатников загнездились ночные птицы - семейство мохноногих сычей. Это первое подтвержденное гнездование сплюшки в регионе.

В Клязьминско-Лухском заказнике хорошая новость. В одном из установленных сплюшатников загнездились ночные птицы - семейство мохноногих сычей. Это первое подтвержденное гнездование сплюшки в регионе.У самки оказался привлекательный рыжеватый окрас. Ее и самца уже окольцевали. А в гнезде обосновались пять птенцов - от слетков до белых пуховичков, по сообщению Юлии Буяновой. Каждого осмотрели специалисты, а затем направили их обратно. При этом родители зорко смотрели за птенцами с высоты. А затем подлетели, чтобы покормить своих детей.