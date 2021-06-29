Александровская городская прокуратура установила, что трое местных жителей фиктивно зарегистрировали у себя дома иностранцев. Как сообщают в надзорном ведомстве, прописали в своих

Александровская городская прокуратура установила, что трое местных жителей фиктивно зарегистрировали у себя дома иностранцев. Как сообщают в надзорном ведомстве, прописали в своих квартирах местные жители граждан из стран ближнего зарубежья. Прокуроры наведались к ним в гости, но иностранцев не обнаружили. В итоге на троих жителей Александрова завели уголовные дела по статье 322.3 УК РФ –