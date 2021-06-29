Мужчина переходил пути в наушниках. Во Владимирской области транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования на железной дороге. Грузовой поезд в районе

Мужчина переходил пути в наушниках. Во Владимирской области транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования на железной дороге. Грузовой поезд в районе станции Арсаки насмерть сбил 33-летнего жителя Москвы. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Кроме того, мужчина шел в наушниках и не услышал сигналы, подаваемые машинистом – столкновения избежать не удалось. От полученных