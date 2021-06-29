Сигнал о возгорании частного дома в деревне Малое Братцево поступил накануне.

Сигнал о возгорании частного дома в деревне Малое Братцево поступил накануне.Сообщения о пожаре было поздним и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 300 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.