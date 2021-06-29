Министерство здравоохранения России планирует обязать пациентов предоставлять сертификат о прохождении вакцинации перед плановой госпитализацией. Ведомство уже разработало проект ..

Министерство здравоохранения России планирует обязать пациентов предоставлять сертификат о прохождении вакцинации перед плановой госпитализацией. Ведомство уже разработало проект соответствующего приказа.В пояснительной записке к документу указано, что это решение позволит создать в медучреждениях комфортные условия для вакцинированных пациентов. Сведения о вакцинации также будут учитываться при приёме в лечебные санатории, сообщает телеканал "".