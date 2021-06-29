На предприятиях Владимирской области будут премировать работников, вакцинировавшихся от коронавируса

На предприятиях Владимирской области будут премировать работников, вакцинировавшихся от коронавируса. Денежное поощрение получат привитые сотрудники завода имени В.А. Дегтярёва и двух компаний из Гусь-Хрустального − «Бау Текс» и «Опытный стекольный завод».Как сообщили в пресс-службе Белого дом, привитым рабочим Муромского стрелочного завода заплатят по пять тысяч рублей.«Мы прорабатываем вопрос о бесплатном тестировании коллектива на антитела. Многие не делают прививку, надеясь на их наличие», − рассказал директор по качеству «Муромского стрелочного завода» Андрей Алексеев.На ковровском заводе им. Дегтярёва проводится с начала года. В медчасти предприятия каждый день ведёт приём терапевт профилактория, прививки от COVID-19 делают медсёстры заводского здравпункта.«У нас разработана восстановительная программа для переболевших ковидом. Введена ПЦР-диагностика. В том, что предприятие работает без сбоев - большая заслуга медицинской службы. На заводе полностью привито 1294 человека», − отмечают в пресс-службе «ЗиДа».Напомним, во Владимирской области промышленным предприятиям , что позволит бесперебойно работать даже в условиях ужесточения ограничений. Для этого к 1 августа надо ввести препарат не менее 60% работников. К 1 сентября доля иммунизированных сотрудников должна дойти до 80%.По состоянию на 28 июня 107 715 жителей Владимирской области завершили полный курс вакцинации от опасной инфекции.За сутки в регионе вновь побили рекорд заболеваемости – 199 инфицированных.