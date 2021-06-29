Подросткам напоминают о соблюдении правил личной безопасности и о вреде употребления наркотиков.

В рамках государственной программы «Десятилетие детства» полицейские активно проводят профилактические мероприятия с юными жителями Владимирской области.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические беседы в образовательных учреждениях города.В ходе встречи полицейские рассказали студентам об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, их негативном влиянии на организм человека и о тяжких последствиях, наступающих в результате их употребления.Кроме того, стражи порядка рассказали подросткам о случаях вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и последствиях от таких деяний.В Селивановском районе сотрудники ОГИБДД в игровой форме напомнили ребятам о соблюдении Правил дорожного движения.Для воспитанников местного летнего лагеря был организован конкурс рисунков на асфальте. Светофоры, дорожные знаки, велосипеды, автомобили – мальчишки и девчонки изображали все, с чем у них ассоциируется дорога, рассказывая о правилах перехода проезжей части и значениях знаков.В беседах с ребятами полицейские напомнили ключевые правила личной безопасности.Мероприятия в рамках «Десятилетия детства» продолжаются.