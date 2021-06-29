Экономист Владислав Жуковский считает, что российский лидер Владимир Путин может объявить об индексации пенсий в России работающим гражданам 30 июня во время Прямой линии.
Экономист Владислав Жуковский считает, что российский лидер Владимир Путин может объявить об индексации пенсий в России работающим гражданам 30 июня во время "Прямой линии".
Эксперт констатировал, что выборы в Госдуму состоятся на фоне
долгого застоя, роста цен и кризиса в экономике. По его словам, президенту надо будет пойти на этот шаг и возобновить индексацию пенсий.
Жуковский добавил, что глава государства знает о необходимости такого решения, поскольку ранее лично подписал соответствующий закон. По словам экономиста, для индексации пенсий в России все уже подготовлено, передает
Он также заявил, что у государства есть средства на увеличение выплат пенсионерам. По его мнению, цена на это не слишком высока.
Ранее профсоюзы призвали президента страны Владимира Путина вмешаться
в ситуацию с индексацией пенсии в России работающим гражданам. Кроме того, о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам
человека Татьяна Москалькова.
Недавно "Дни.ру" рассказали, какие категории граждан могут получать пенсии в России максимального размера.
Так, де-факто самые в России у чиновников и космонавтов.