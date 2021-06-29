Экономист Владислав Жуковский считает, что российский лидер Владимир Путин может объявить об индексации пенсий в России работающим гражданам 30 июня во время Прямой линии.

Экономист Владислав Жуковский считает, что российский лидер Владимир Путин может объявить об индексации пенсий в России работающим гражданам 30 июня во время "Прямой линии".Эксперт констатировал, что выборы в Госдуму состоятся на фонедолгого застоя, роста цен и кризиса в экономике. По его словам, президенту надо будет пойти на этот шаг и возобновить индексацию пенсий.Жуковский добавил, что глава государства знает о необходимости такого решения, поскольку ранее лично подписал соответствующий закон. По словам экономиста, для индексации пенсий в России все уже подготовлено, передаетОн также заявил, что у государства есть средства на увеличение выплат пенсионерам. По его мнению, цена на это не слишком высока.Ранее профсоюзы призвали президента страны Владимира Путина вмешатьсяв ситуацию с индексацией пенсии в России работающим гражданам. Кроме того, о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правамчеловека Татьяна Москалькова.Недавно "Дни.ру" рассказали, какие категории граждан могут получать пенсии в России максимального размера.Так, де-факто самые в России у чиновников и космонавтов.