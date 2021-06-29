Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) в очередной раз выступило с критикой по отношению к западным СМИ, распространяющим ложные сведения о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) в очередной раз выступило с критикой по отношению к западным СМИ, распространяющим ложные сведения о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.Глава СОМБ Александр Иванов в интервью RT отметил, что все появившиеся ранеевбросы по этому вопросу были опровергнуты проведенным расследованием.«Западные СМИпродолжают муссировать опровергнутые обвинения против российских инструкторов,но в упор не видят обвинения против преступников из «Коалиции патриотов заперемены» (СPC), терроризировавших народ ЦАР. Хотя доклад ООН на 95% состоитименно из фактов преступлений CPC», — заявил Иванов.Он также напомнил, что материалы, распространяемые западнымиСМИ, не были подкреплены никакой доказательной базой, а данные, использованныев докладе, получены из неподтвержденных источников. В иностранных публикацияхроссийских специалистов, работающих в ЦАР, обвинили в жестоком отношении кместному населению, в необоснованном применении силы и прочих подобныхинцидентах, не имеющих никаких подтверждений.По словам главы СОМБ, боевики, оставшиеся в ЦАР послеразгрома крупных группировок, получая поддержку от иностранных СМИ, продолжаютсвою деятельность, угрожающую населению.Российские инструкторы, работающие с армией ЦАР, прибыли вБанги по соглашению с местным правительством и по согласованию с СБ ООН.Специалисты, которых некоторые иностранные издания связывают с «ЧВК Вагнера»,организовали профессиональную подготовку для центральноафриканских военных, чтов результате позволило нанести ряд крупных поражений боевикам.«Насилие против народаЦАР со стороны боевиков CPC в значительной степени продолжается из-за того, чтопреступники видят поддержку своей преступной деятельности со стороны западныхпартнеров и их медиа. Для ЦАР и для всего международного сообщества важно,чтобы СМИ публиковали правду о ситуации в Центральной Африке, а не разжигаливойну», – подчеркнул генеральный директор СОМБ.