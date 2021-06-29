Члены общественного совета при МО МВД России ЗАТО г. Радужный проверили работу миграционного пункта.

В Владимирской области в рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при МО МВД России ЗАТО г. Радужный проверили работу миграционного пункта.В сопровождении сотрудников полиции общественники посетили помещения, где оказываются государственные услуги.Члены общественного совета отметили, что в залах созданы все необходимые условия для комфортного посещения: имеются стулья и стол, кондиционер и кулер с водой.Общественники обратили внимание на информационный стенд, где размещена подробная информация о порядке оказания госуслуг по линии миграции.По итогам посещения члены Совета дали положительную оценку работе сотрудников миграционного пункта.