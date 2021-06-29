Члены общественного совета при МО МВД России ЗАТО г. Радужный проверили работу миграционного пункта.
В Владимирской области в рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при МО МВД России ЗАТО г. Радужный проверили работу миграционного пункта.
В сопровождении сотрудников полиции общественники посетили помещения, где оказываются государственные услуги.
Члены общественного совета отметили, что в залах созданы все необходимые условия для комфортного посещения: имеются стулья и стол, кондиционер и кулер с водой.
Общественники обратили внимание на информационный стенд, где размещена подробная информация о порядке оказания госуслуг по линии миграции.
По итогам посещения члены Совета дали положительную оценку работе сотрудников миграционного пункта.