Ковидарий здесь открывается уже в третий раз.

Хирургический корпус Областной клинической больницы перепрофилируют под ковид-госпиталь и развернут на базе учреждения 180 коек для больных коронавирусом.«Плановая госпитализация пациентов приостановлена с 28 июня. До 7 июля медики должны организовать своевременную выписку пациентов», - гласит распоряжение департамента здравоохранения.С 7 июля в медучреждении откроют инфекционный госпиталь.Он будет оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения и с диагнозом COVID-19, в том числе беременным.Напомним, ковидарий на базе ОКБ в третий раз. Он работал во время первой и второй волн пандемии. В последний раз его обратно в начале марта 2021 года.