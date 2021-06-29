По информации на 29 июня в медицинских организациях региона действует 1461 койка для пациентов с COVID-19. Занято - 79,9 % или 1168, свободно – 293 места.

В Юрьев-Польской центральной районной больнице развёрнуто четыре новые койки для больных коронавирусом.По информации на 29 июня в медицинских организациях региона действует 1461 койка для пациентов с COVID-19. Занято - 79,9 % или 1168, свободно – 293 места.33424 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 192 человека.За период наблюдения в области отмечено 1274 летальных случая.Ранее мы сообщали, что с 7 июля