Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.

Студенты опорного ВУЗа вновь выходят в эфир со своей персональной рубрикой.- В Год науки и технологий министр науки и высшего образования Валерий Фальков дал старт масштабной программе господдержки российских университетов «Приоритет 2030». Основные положения программы ректор Анзор Саралидзе обсудил на ученом совете. ВлГУ тоже претендует на участие в программе. В подготовке заявки участвуют и студенты.- Герои на картинах. Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи открылась выставка «Портрет ветерана». Это главное мероприятие одноимённого проекта, поддержанного грантом Росмолодёжи. Его автор - магистрант Педагогического института Сергей Попов. На выставке представлены художественные портреты ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Авторы большинства картин - преподаватели и студенты ВлГУ.- Красота – в объективе. Экологический совет при Молодежном центре ВлГУ запустил новый студенческий фотоконкурс. Он называется «Красота природы земли Владимирской». Фотографии живописных уголков нашего края вместе с заявкой присылайте на электронную почту организаторов до 16 октября.- Сессия у студентов закончилась, а значит, пришло время собирать документы на ПГАС. Это повышенная государственная академическая стипендия, которая назначается студентам очной формы обучения за особые достижения: учебную, научно – исследовательскую, общественную, культурно - творческую и спортивную деятельность. Не упусти возможность получить такую стипендию.