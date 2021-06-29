Всего субъектам выделили 30 млрд рублей.

Владимирская область получит ещё 100 млн рублей на ремонт дорог. Деньги были распределены по предложению Владимира Путина, который распорядился выделить на асфальтирование 30 млрд рублей.Аналогичную сумму получат: Воронежская, Калужская, Липецкая, Мурманская и Орловская области, республики Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Удмуртия, Забайкальский край, а также Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.Больше всего дали Подмосковью – 1,4 млрд рублей.Что касается соседей, то Нижегородской области перечислят – 700 млн рублей, Рязанской– 400, Ивановской – 375, а Ярославской – 300.