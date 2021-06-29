Она потребуется для реализации инвестпроектов.

До 2023 года во Владимирской области на строительство инфраструктуры для реализации инвестпреоктов направят более миллиарда рублей. Об этом стало известно 28 июня на заседении межведомственной комиссии при губернаторе.«Участники встречи рассмотрели предложения по включению в перечень новых инвестиционных проектов (НИП). Для ускорения их реализации регионы могут строить инженерную, транспортную, коммунальную и энергетическую инфраструктуру за счёт средств, высвободившихся за счёт снижения объёма своей задолженности по бюджетным кредитам», - рассказали в администрации Владимирской области.Месяц назад в список НИП уже были включены девять проектов на сумму 26,5 млрд рублей, из них - более 839 млн рублей - затраты на создание инфраструктуры.Сейчас в список предлагается включить ещё пять проектов: строительство предприятий по изготовлению эластичных медицинских изделий ООО «Интекс», пенополиуретана ООО «Эгида+», товаров для сна ООО «Литвуд», а также расширение производства ЗАО «Муром» и созданию в индустриальном парке «Ока» производства стальных стабилизированных канатов компании «Армастил Индастриз». Объём вложений превысит 14 млрд рублей, планируется создать более 1900 рабочих мест.