Их фамилии: Прохорычев, Александров, Ольхова, Глазков, Жирова, Мизелёва, Кустова.

На пост директора департамента молодёжной политики общественники выдвинули семь кандидатур. Во время встречи замгубернатора Григория Вишневского с лидерами общественного мнения, на которой обсуждались проблемы молодёжи он назвал фамилии соискателей: Прохорычев, Александров, Ольхова, Глазков, Жирова, Мизелёва, Кустова.После предварительного отбора на профпригодность, претенденты пройдут собеседование на комиссии при губернаторе.«Каждому кандидату необходимо представить программу развития молодёжной политики во Владимирской области», - уточнили в пресс-службе администрации региона.Документы от претендентов на должность директора департамента молодёжной политики и общественных проектов принимаются до 2 июля.Также во время встречи общественники предложили ряд кандидатов, которые могут возглавить АНО «Координационный ресурсный центр по поддержке добровольчества и НКО», кандидатов в члены Координационного совета при главе региона по вопросам молодёжной политики и в состав молодёжного правительства. Их имена не уточняются.Напомним, что предыдущий директор молодёжного ведомства Николай Костылев через два месяца после назначения.