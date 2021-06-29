Владимирский филиал Президентской академии подписал соглашение о сотрудничестве с Управлением Федеральной налоговой службы области. Студенты академии, обучающиеся на бакалавриате,

Владимирский филиал Президентской академии подписал соглашение о сотрудничестве с Управлением Федеральной налоговой службы области. Студенты академии, обучающиеся на бакалавриате, специалитете и в магистратуре будут проходить практику в налоговой службе региона. Кроме того, вместе вуз и управление планируют проводить совместные рабочие встречи, круглые столы, конференции, мастер-классы, реализовывать проекты. С управлением налоговой службы у академии давние партнёрские