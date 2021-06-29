Во Владимире нотариуса обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Прокуроры утвердили обвинительное заключение, теперь нотариус предстанет перед судом. Как установило следствие, мужчина

Во Владимире нотариуса обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Прокуроры утвердили обвинительное заключение, теперь нотариус предстанет перед судом. Как установило следствие, мужчина оформил доверенность на женщину от имени ее супруга, который находился в отделении реанимации городского больницы и был без сознания. По доверенности супруга могла распоряжаться наследством. За “помощь” нотариус получил вознаграждение. Впрочем, свою вину он не