Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении частного нотариуса.

Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении частного нотариуса.Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами, использование своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Он оформил доверенность на женщину от имени ее супруга, находившегося в это время в реанимационном отделении городской больницы в бессознательном состоянии, согласно которой она уполномочивалась распоряжаться наследственной массой. за что получил оплату услуг правового и технического характера.Вину в совершенном деянии обвиняемый не признал. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.По существу уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду города Владимира.