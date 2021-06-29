Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова помогла пенсионеру, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. «Он занимался бизнесом, но из-за пандемии ..

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова помогла пенсионеру, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.«Он занимался бизнесом, но из-за пандемии коронавируса обанкротился. Накопились долги по налогам и пени. Единственным источником дохода осталась пенсия, половину из которой взыскивали судебные приставы. Пытаясь договориться с налоговой и ФССП, он писал им письма о тяжёлом положении, но ведомства не шли ему на встречу», - рассказали в аппарате омбудсмена.Людмила Романова посоветовала владимирцу инициировать процедуру личного банкротства, а также направила органам власти запрос, в котором сообщила, что человек остался без средств к существованию. После вмешательства уполномоченного, приставы пошли на уступки.«Это далеко не первый случай в моей практике. Неоднократно отправлялись просьбы со снижением ежемесячных взысканий», - пояснила она.В результате Людмила Романова договорилась с руководством службы, чтобы у мужчины не забирали средства на еду и оплату ЖКХ.