Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что в рамках достижения целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного во исполнение Указа ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что в рамках достижения целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204, в соответствии с которым к 2024 году предусмотрено вовлечение в жилищное строительство земельных участков общей площадью 50,3 тыс. га, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина провела анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство.На территории Владимирской области оперативным штабом при Управлении Росреестра по Владимирской области в настоящее время определены земельные участки для включения в созданный Росреестром интернет-сервис по поиску и покупке земли под строительство жилья - «Земля для стройки».В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и администрацией Владимирской области подписано Соглашение о взаимодействии для реализации проекта «Земля для стройки».Документ подписан 10 июня 2021 года руководителем Росреестра О.А. Скуфинским и Губернатором Владимирской области В.В. Сипягиным.Согласно Соглашению администрация Владимирской области предоставляет в Росреестр сведения об указанных выше земельных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, информация о которых размещается на публичной кадастровой карте.Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, могут направлять в администрацию Владимирской области сформированный с использованием сервиса публичной кадастровой карты электронный набор данных о себе и о выбранных земельном участке или территории.Реализация проекта позволит потенциальным инвесторам в режиме онлайн оценить и выбрать необходимые для жилищного строительства земельные участки и территории.