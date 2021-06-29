Правительство России введет систему защиты от роста мировых цен на продукты, удобрения и черные и цветные металлы.

Правительство России введет систему защиты от роста мировых цен на продукты, удобрения и черные и цветные металлы.В настоящее время власти разрабатывают данную систему для внутреннего рынка. Если стоимость товаров начнет преодолевать "красную линию", включатся специальные механизмы реагирования.Ответственным за подготовку системы защиты является министерство экономического развития при участии Минпромторга и Минсельхоза, передает .Окончательную концепцию представят премьеру Михаилу Мишустина до конца июля.Первой частью защиты от роста цен на продукты станет их регулярноепрогнозирование и оценка действия на российский рынок на восемь недель. Также будет анализироваться доступность ряда категорий товаров для потребителей.Власти хотят избежать неожиданных для бизнесастабилизаций цен. Зная перспективу, у частников рынка будет возможностьпринимать меры.Ранее стало известно, что в нашей стране , а также другие товары и услуги. Имеется в виду жилье, строительство дорог и т.п. Причиной назвали подорожание металла.Напомним, что уже несколько лет в России наблюдается рост цен на продукты. Пандемия коронавируса обострила ситуацию. Власти страны призывают поставщиков удерживать цены в разумных пределах.