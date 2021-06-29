С инициативой выступили депутаты ЗС.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области просят организовать в ФАПах продажу лекарств. Сейчас владимирцы вынуждены ездить за таблетками в райцентры.«Раньше при каждой больнице были аптечные пункты. Нужно возродить эту практику», - уверены парламентарии.Между тем, разговоры о передаче медпунктам функций по продаже медикаментов продолжается с зимы, но окончательное решение пока не принято.В целом предложение звучит так:«Начать реализацию препаратов через лицензированные фельдшерско-акушерские пункты. Увеличить количество сельских учреждений, которые могут заниматься этой деятельностью», - отметили народные избранники.По мнению депутатов, нововведения позволят сэкономить жителям сёл и деревень время и деньги, а также повысить доступность медицинской помощи.