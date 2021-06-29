Владимирец полез в воду пьяным.

Во Владимире в пруду на улице Комиссарова едва не утонул пьяный мужчина. Его спас 11-летний мальчик, который бросился на помощь утопающему.Как сообщает , история произошла вечером 28 июня. Подросток заметил, что владимирец уходит под воду. Юноша побежал к водоёму, схватил пострадавшего за футболку и вытащил на берег.Подоспевшие взрослые начали откачивать его. На место вызвали скорую помощь.«Родственник того мужчины, который чуть не утонул, пожал сыну руку и дал ему 500 рублей», - рассказала мама молодого героя Наталья.В МЧС России по Владимирской области обещали рассмотреть возможность награждения ребёнка ведомственной медалью.Напомним, что это не первый случай спасения людей на воде. Ранее в Вязниковском районе , а в АлександровеПо состоянию на 28 июня в регионе утонули 19 человек, в том числе 6 детей.