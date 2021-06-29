Во владимирской епархии прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и отменили пеший Крестный ход с иконой Богородицы. Крестный ход должен был пройти 1 июля, но из-за роста заболевших

Во владимирской епархии прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и отменили пеший Крестный ход с иконой Богородицы. Крестный ход должен был пройти 1 июля, но из-за роста заболевших ковидом икону провезут на автомобилях. Об этом сообщил представитель владимирской епархии. Напомним, Крестный ход отменяли и в прошлом году. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой во Владимирской области. Согласно