Он начнётся 1 июля в 7:30 от Алексеевского мужского монастыря.

Владимирская епархия отменила пеший крестный ход с иконой Богородицы и проведёт вместо него автомобильный. Из-за коронавируса святыню из повезут в Боголюбово на машинах.Напомним, что на минувшей неделе официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала, что ведомство рекомендовало РПЦ отказаться от подобного рода мероприятий.«Мы высылаем им предупреждения, но поскольку церковь отделена от государства, то повлиять на них мы не можем. Мы против всех массовых мероприятий. Хочется добиться понимания, что ковид - наша общая проблема», – представитель Роспотребнадзора в минувшую среду.Автопробег с Боголюбской иконой Божией Матери начнётся 1 июля в 7:30 от Алексеевского мужского монастыря.Напомним, что на 5 июля запланированс мощами Александра Невского. О его отмене пока не сообщается.