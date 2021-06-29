Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.
Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.
Пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках города, но и в некоторых торговых и развлекательных центрах.
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в городе Владимире:
1. Медицинский центр "Палитра"
2. Городская клиническая больница № 5 г. Владимира, поликлиника, ул. Добросельская, 38а
3. Областная психиатрическая больница №1, Б.Нижегородская, 63
4. Структурное подразделение Клинической больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, филиал в г. Владимире, ул. Офицерская, 31
5. Городская поликлиника №1 г. Владимира, Ново-Ямской переулок, 4
6. Городская поликлиника №2 г. Владимира, ул. Никитская, 5
7. Городская больница №2 г. Владимира, ул. Токарева, 3
8. Городская больница №4 г. Владимира, ул. Каманина, 25
9. Филиале городской больницы №6 в микрорайоне Энергетик на ул. Энергетиков, 31
10. В здании администрации в Юрьевце на ул. Институтский городок, 1.
11. Медсанчасть УФСИН РФ, Воронцовский переулок, д.2
12. Гипермаркет "Глобус"
13. Гастромаркет на Студеной горе.
14. "Z-клуб" на Дворянской, 10.
Всем желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинация предусмотрена для совершеннолетних граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.
По данным на 29 июня, в учреждениях здравоохранения города Владимира, в которых проводится вакцинация жителей от коронавируса, первый компонент вакцины получили уже 38269 владимирцев. Оба компонента вакцины привиты 30957 жителям города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 1820 человек. Пресс-служба администрации города Владимира утверждает, что все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины.