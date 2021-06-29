Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.Пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках города, но и в некоторых торговых и развлекательных центрах.Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в городе Владимире:1. Медицинский центр "Палитра"2. Городская клиническая больница № 5 г. Владимира, поликлиника, ул. Добросельская, 38а3. Областная психиатрическая больница №1, Б.Нижегородская, 634. Структурное подразделение Клинической больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, филиал в г. Владимире, ул. Офицерская, 315. Городская поликлиника №1 г. Владимира, Ново-Ямской переулок, 46. Городская поликлиника №2 г. Владимира, ул. Никитская, 57. Городская больница №2 г. Владимира, ул. Токарева, 38. Городская больница №4 г. Владимира, ул. Каманина, 259. Филиале городской больницы №6 в микрорайоне Энергетик на ул. Энергетиков, 3110. В здании администрации в Юрьевце на ул. Институтский городок, 1.11. Медсанчасть УФСИН РФ, Воронцовский переулок, д.212. Гипермаркет "Глобус"13. Гастромаркет на Студеной горе.14. "Z-клуб" на Дворянской, 10.Всем желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинация предусмотрена для совершеннолетних граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.По данным на 29 июня, в учреждениях здравоохранения города Владимира, в которых проводится вакцинация жителей от коронавируса, первый компонент вакцины получили уже 38269 владимирцев. Оба компонента вакцины привиты 30957 жителям города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 1820 человек. Пресс-служба администрации города Владимира утверждает, что все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины.