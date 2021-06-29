Временное расписание движения доступно внутри новости.

С 30 июля во Владимире возобновляет перевозку пассажиров автобус №21С, курсирующий по привычному маршруту «Энергетик – Мегаторг – улица Куйбышева». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Временное расписание движения доступно по .Напомним, что в середине июня ООО «АДМ» отказалось от обслуживания этого и ряда других маршрутов. На линию вышел , который обеспечивал связь отдалённого микрорайона «Энергетик» с городом.