29 июня днем на перекрестке улиц Мира и Горького произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса.

29 июня днем на перекрестке улиц Мира и Горького произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса., что только накануне пассажирам автобуса 7С пришлось покинуть общественный транспорт из-за его возгорания.И сегодня автобус ЛИАЗ того же маршрута 7С сломался и стоял по улице Горького, сразу за пешеходным переходом, перегородив первую полосу. Троллейбус номер 8 взял недостаточный радиус, не смог его объехать и врезался.В результате аварии автомобилистам, как пишут в соцсетях, пришлось объезжать перегородивший обе полосы общественный транспорт по встречке.Фото: ВКонтакте, Подслушано во Владимире