С 30 июня власти Владимира возвращают автобусный маршрут №21С. Перевозка пассажиров по маршруту Энергетик-Мегаторг-ул. Куйбышева возобновится, но по измененному
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2021-vo-vladimire-vozobnovlyaet-rabotu-avtobusnyj-marshrut-№21s.html" target="_blank">Во Владимире возобновляет работу автобусный маршрут №21С</a> - С 30 июня власти Владимира возвращают автобусный маршрут №21С. Перевозка пассажиров по маршруту Энергетик-Мегаторг-ул. Куйбышева возобновится, но по измененному
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2021-vo-vladimire-vozobnovlyaet-rabotu-avtobusnyj-marshrut-№21s.html]Во Владимире возобновляет работу автобусный маршрут №21С[/url] - С 30 июня власти Владимира возвращают автобусный маршрут №21С. Перевозка пассажиров по маршруту Энергетик-Мегаторг-ул. Куйбышева возобновится, но по измененному