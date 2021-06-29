С 7 июля в хирургическом корпусе ОКБ будет развернут инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили на сайте Областной клинической больницы. Всего будет развернуто

С 7 июля в хирургическом корпусе ОКБ будет развернут инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили на сайте Областной клинической больницы. Всего будет развернуто 180 коек. Из-за этого приостанавливается госпитализация и прекращается оказание плановой хирургической помощи по ряду направлений. Приостанавливается госпитализация и прекращается оказание плановой хирургической помощи по гинекологии, травматологии, ортопедии, колопроктологии, сосудистой,