В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Арсаки Владимирской области произошло смертельное травмирование железнодорожным транспортом.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Арсаки Владимирской области произошло смертельное травмирование железнодорожным транспортом.Грузовой поезд совершил наезд на 33-летнего жителя города Москвы, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте и использовал наушники, которые не позволили ему услышать сигналы, подаваемые машинистом. Столкновения избежать не удалось.В результате происшествия от полученных травм мужчина скончался.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте.В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.Фото