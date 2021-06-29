Из них - 174 136 парней и 159 161 девушка.

Во Владимирской области проживает 333 297 человек, подпадающих под определение – «молодёжь». Из них - 174 136 парней и 159 161 девушка. Об этом сообщили во Владимирстате.Большая часть проживает в городах региона - 264 627 человек. На селе зарегистрированы 66 760 человек.В прошлом году из Владимирской области уехали 15 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 лет – 7 100 мужчин и 7900 женщин.Интересно, что в область приехали 14 400 человек - 6900 мужчин и 7500 женщин.При этом смертность среди молодых людей в 3,5 раза превышает показатель у женщин. В 2020 году умерло 466 владимирцев в возрасте от 14 до 35 лет. В половине случаев причиной смерти молодёжи являются несчастные случаи, отравления и травмы.Средний возраст матерей в 2020 году составил 28,8 года. Замуж чаще всего выходят в 20-24 года.Добавим, что по результатам Всероссийской переписи населения в области проживали 53 500 молодых супружеских пар. Одного ребёнка воспитывали 70% из них. Двоих детей - 27%, трёх и более – 3% семей. Многодетных мам, у которых на руках четверо и более детей, оказалось 115, а пап – всего трое.Напомним, что на осень 2021 года намечена очередная перепись населения, которая сможет скорректировать статистику.