Как в регионе проходит работа над увековечиванием памяти владимирцев, погибших в годы Великой Отечественной войны? Сколько владимирцев было призвано на фронт в те страшные годы? И где во Владимирской области самые большие братские захоронения солдат? Смотрите во фрагменте эфира Ольги Романовой, ведущей Радио Россия. Владимир.

Как в регионе проходит работа над увековечиванием памяти владимирцев, погибших в годы Великой Отечественной войны? Сколько владимирцев было призвано на фронт в те страшные годы? И где во Владимирской области самые большие братские захоронения солдат? Смотрите во фрагменте эфира Ольги Романовой, ведущей "Радио Россия. Владимир".