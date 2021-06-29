Заксобрание направило Губернатору депутатские запросы. ФАП - аптека Отдельным пунктом повестки июньского заседания ЗС стали депутатские запросы. Один из них подготовили депутаты Игорь ..

Заксобрание направило Губернатору депутатские запросы.ФАП - аптекаОтдельным пунктом повестки июньского заседания ЗС стали депутатские запросы. Один из них подготовили депутаты Игорь Лашманов, Александр Нефёдов и Александр Дюженков. Суть обращения к губернатору - наладить продажу лекарств через ФАПы. Вопрос лицензирования сельских фельдшерско-акушерских пунктов на аптечную деятельность не раз поднимали в Законодательном Собрании. Эта тема звучала и в наказах избирателей, переданных губернатору ещё в прошлом году. Однако проблема актуальности не теряет. Сейчас лишь 240 из 302 ФАПов оформили лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. По факту же лекарства продают единицы из них. Зачастую для сельских жителей (а в деревнях каждый четвёртый - пенсионер) купить самые элементарные таблетки - целая история. Райцентр, а, значит, и ближайшая аптека - в десятках километров. Такая ситуация - не просто неудобна, она опасна. «Просим вас принять меры по организации отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения через ФАПы, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, а также по увеличению количества обособленных подразделений медицинских организаций, пролицензированных на этот вид деятельности», - говорится в депутатском запросе Губернатору.Актуальность запроса прокомментировал вице-спикер облпарламента Роман Кавинов:- Коммерческие аптечные сети в деревни не идут. Купить лекарство людям просто негде. Это вопрос доступности медицинской помощи, которую государство обязано людям гарантировать. И ко мне, и к большинству депутатов просьбы организовать аптечные пункты в ФАПах поступают постоянно - и от жителей, и от глав муниципалитетов. Раньше аптечные пункты там были, и людям это было очень удобно. Сейчас правила изменили, нужна отдельная лицензия. Но требования законодательства, которые необходимо соблюсти, вполне реализуемы. Это в большей степени организационная работа. Администрация области должна её выполнить.Мера - не лишняяВ другом запросе Заксобрание просит губернатора скорректировать постановление о компенсации медикам за наём жилья. Сейчас сотрудники государственных учреждений здравоохранения, снимающие квартиру, имеют право на ежемесячную доплату. Мера эта популярная и востребованная. Только в прошлом году ею воспользовались более 270 врачей и около 200 сотрудников из числа среднего медперсонала. Их могло быть и больше, но льгота действует только для специалистов не старше 35 лет. Более того, выплату компенсации замораживают на время декретного отпуска. Депутаты считают, что эти ограничения надо снять. «Учитывая сохраняющийся дефицит медицинских кадров, чтобы привлечь новых работников и повысить конкурентоспособность медицинских организаций нашей области по сравнению с близлежащими регионами, предлагаем внести изменения в постановление Губернатора, увеличив возраст работников учреждений здравоохранения, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации за наём жилых помещений, до 41 года и сохранив право на компенсацию для работников, находящихся в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком», - говорится в депутатском запросе.- В области остро не хватает врачей, практически по всем специализациям. Любая мера поддержки в таких условиях точно не лишняя. Предложенная верхняя возрастная планка объясняется тем, что льготная медицинская ипотека по региональному закону действует до 40 лет. Таким образом, две меры поддержки будут взаимоувязаны и согласованы, - пояснил Роман Кавинов.В списке наказовЕщё по одному «незаконодательному» пункту повестки утвердили перечень наказов избирателей на 2021 год, рекомендуемых к выполнению. Из 62, направленных депутатами губернатору в марте, в конечный список вошёл 51 (остальные либо признали относящимися к ведению муниципалитетов, либо уже выполнили или исполняют).В утверждённый список вошли наказы, направленные 11 депутатами. Это вопросы обеспечения лекарствами; строительства и ремонта больниц и поликлиник, учреждений образования, культуры, спорта; увеличения компенсации расходов за вывоз мусора многодетным семьям и установления дополнительных мер социальной поддержки лиц, фактически трудившихся во время ВОВ, но не имеющих по разным причинам статуса «труженик тыла»; строительства и модернизации автомобильных дорог, объектов ЖКХ; газификации и др.Рекомендации бюджетуКроме этого, депутаты обсудили итоги бюджетного процесса 2020 года. Парламентариям предоставили отчёт об исполнении бюджета. На основании его анализа сформировали рекомендации.При всей сложности кризисного 2020 года экономика области уверенно его пережила - во многом благодаря мерам поддержки, оказанным депутатами предпринимательству, медицине и муниципальным образованиям.- Все принятые решения были своевременными - мы смотрим всегда вперед, на перспективу. А это, в свою очередь, даёт свой весомый результат, - прокомментировал вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин.Тем не менее, есть над чем работать. Депутаты сформировали рекомендации, направленные, прежде всего, в администрацию области.Исполнительной власти предлагается найти возможность выделить дополнительные средства на приобретение жилья для сирот, усилить контроль за лекарственным обеспечением льготников, навести порядок в распределении полномочий по контролю в ЖКХ и в сфере обращения с безнадзорными животными, обеспечить прозрачность финансирования ремонта учреждений культуры.Депутаты настаивают на системной поддержке муниципалитетов. Позиция регионального парламента - сохранить объёмы областного финансирования дорожной деятельности в территориях, а также предусмотреть достаточные деньги на капитальный ремонт школ и детских садов.- Мы и в дальнейшем будем настаивать на том, чтобы в пользу муниципальных образований перераспределяли такой же объём финансирования - во всяком случае, не меньший. Поэтому при рассмотрении бюджета на 2022 год обязательно более 1,5 млрд руб. мы будем закладывать в муниципальные образования - в том числе, на ремонт местных дорог. Потому что это процесс постоянный, люди должны видеть его ежегодно, - заявил Вячеслав Картухин.В рекомендациях указали и на проблемы с расселением ветхого фонда. Одна из причин - заниженная стоимость квадратного метра жилья. Нужно корректировать расчётную формулу, а это федеральные полномочия. Администрации области поручили проработать вопрос с Минстроем, а облпарламенту - с Федеральным Собранием.Муниципалитетам адресовали отдельный раздел рекомендаций. Им следует обратить внимание на своевременность и качество подготовки проектно-сметной документации на все запланированные работы (ремонты, строительства, модернизации) и на тщательность отбора подрядчиков, которые будут эти работы выполнять.С аттестатом?И ещё одно важное решение приняли депутаты Законодательного Собрания: проводить экскурсии смогут только аттестованные гиды. Инициатива федеральная, но для нашей области она особенно актуальна, поскольку Владимир и Суздаль входят в состав Золотого кольца России.Итак, с 1 июля следующего, 2022 года, все гиды-экскурсоводы будут проходить обязательную аттестацию. Сейчас поток туристов в регионе обслуживают десятки гидов. Часть из них - это сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Они работают по согласованной программе. Но есть и так называемые частные гиды. Они тоже востребованы, потому что иногда предлагают нестандартную подачу материала и уникальные маршруты. Тем не менее, оценить, насколько качественную и достоверную информацию подают клиентам частники, сейчас невозможно. Поэтому и приняли закон об обязательном лицензировании экскурсоводов. Теперь за деятельностью организаций и частных лиц, предоставляющих подобные услуги, будет следить администрация региона, а именно специально созданная для этих целей аттестационная комиссия. Гиды, прошедшие аттестацию, получат подтверждающий документ и специальную карту, которую экскурсовод должен будет носить с собой как удостоверение.По мнению депутатов, такой подход к организации работы позволит защитить туристов от некачественных услуг. За неисполнение введённых норм будут штрафовать.