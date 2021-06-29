Он переходил пути в неположенном месте.
Во Владимирской области на станции Арсаки Александровского района под колёсами поезда погиб 30-летний москвич.
«Полицейские выясняют обстоятельства происшествия», - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
По предварительной информации, мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте. Из-за того, что погибший был в наушниках, он не услышал сигналы, подаваемые машинистом грузового поезда. В результате он попал под колёса состава и получил травмы, несовместимые с жизнью.
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