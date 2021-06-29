Плата за коммунальную услугу снизится у жильцов 2, 3, 4, 5, а также 9-этажных домов. Снижение составит от 4 до 31 рубля.

С 1 июля Владимирская область перейдёт на единые нормативы по отоплению. Они утверждены постановлением департамента цен и тарифов.Они будут введены ля владимирцев, проживающих в многоквартирных домах, где 5 этажей и более, построенных до 1999 года и всех домов после 1999 года постройки, не оборудованных узлами учёта тепловой энергии.Для граждан, живущих в многоквартирных домах до 4 этажей до 1999 года постройки, в которых отсутствуют общедомовые приборы, единые нормативы на отопление будут введены с 1 октября.Плата за коммунальную услугу снизится у жильцов 2, 3, 4, 5, а также 9-этажных домов. Снижение составит от 4 до 31 рубля.Для владельцев одноэтажек плата в квитанциях вырастет до трёх рублей.