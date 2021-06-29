Во Владимирской области за прошедшую неделю клещи покусали около двухсот человек.

Во Владимирской области за прошедшую неделю клещи покусали около двухсот человек.И среди них - сорок два ребенка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Клещей благополучно удалили. Но медики продолжают наблюдать за состоянием пострадавших. В лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии" на возбудителей инфекций исследовали восемьдесят восемь клещей. В лабораторию паразитов доставляли сами жители области. Из всех обследованных клещей выявили двенадцать случаев клещевого боррелиоза. Но, к счастью, люди из-за болезни Лайма (это ещё одно название инфекции) не пострадали.