На 2 больше, чем накануне. 199 заражённых – это новый максимальный суточный прирост за всё время пандемии. Предыдущий максимум – 197 заражённых за сутки – фиксировался накануне. За всё

На 2 больше, чем накануне. 199 заражённых – это новый максимальный суточный прирост за всё время пандемии. Предыдущий максимум – 197 заражённых за сутки – фиксировался накануне. За всё время пандемии у нас уже 35 969 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+55 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 62. Всего с начала