В 2021 году реализация проекта продолжается.

Всемирная организация здравоохранения включила проект «Город без туберкулёза: Владимир» в свою публикацию «Программные инновации для решения проблем борьбы с туберкулезом в условиях пандемии коронавируса».В ней ВОЗ рассматривает наиболее успешные примеры реализации противотуберкулёзных программ в условиях пандемии ковида.«Единственным российским проектом, который заслужил внимания организации, стал «Город без туберкулеза: Владимир». Его руководителем выступил главный врач Владимирского центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков.Задача – снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза среди жителей региона за счёт предупреждения развития болезни.«При выборе лечения учитывается результат теста лекарственной чувствительности пациента, с которым был контакт. Исследования проводятся ежемесячно в период лечения латентной туберкулёзной инфекции, а также через 12 и 24 месяца после первичного обследования. Приём лекарств осуществляется под наблюдением добровольных помощников, отобранных из окружения пациентов, и при помощи видеоконтролируемой терапии», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В регионе скрининг на туберкулёз прошли 3500 человек. Из 420 человек с подозрением на инфекцию диагноз подтвердился у 21. Из 398, начавших превентивное лечение, полный курс прошли 280 человек, остановили – 40, прервал досрочно - 51 пациент. Продолжили приём лекарств - 27.«У прошедших полный курс лечения латентной туберкулёзной инфекции и последующего наблюдения, не выявлено ни одного случая туберкулёза. В группе наблюдения и среди тех, кто преждевременно прервал профилактику, диагностировано два случая заражения», - сообщили в Белом доме.По результатам скрининга в группах риска выявлен 21 случай активного туберкулёза, из которых 71% - бездомные. Среди этой же группы был зафиксирован наиболее высокий показатель преждевременного прерывания терапии – 33%.В 2021 году реализация проекта продолжается.